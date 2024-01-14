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القاهرة: عبور 1210 مصابين ومرضى و9 آلاف شاحنة في 100 يوم عبر معبر رفح

أرشيفية
15 يناير 2024 01:06

أحمد عاطف (القاهرة)

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كشف مدير الإعلام في معبر رفح وائل أبو عمر، عن استمرار فتح معبر رفح البري أمام حركة دخول شاحنات المساعدات الإنسانية ولعبور الجرحى الفلسطينيين من ذوي الحالات الخطرة، إضافة إلى استمرار مرور أصحاب الجنسيات الأجنبية المزدوجة.
وأشار وائل أبوعمر، إلى عبور 30 جريحاً ومصاباً فلسطينياً من مستشفيات قطاع غزة للعلاج في مستشفيات شمال سيناء والإسماعيلية والسويس والقاهرة، عن طريق سيارات الإسعاف المصرية، لافتاً إلى إلى تنسيق عبور 100 من أصحاب الجوازات الأجنبية، حيث يتم استقبالهم وإنهاء إجراءات دخولهم  للأراضي المصرية عن طريق الأجهزة المختصة بالمعبر.
ولفت مسؤول إعلام المعبر إلى أن مطلع الأسبوع شهد عبور 413 شخصاً، إضافة إلى 18 جريحاً و17 مرافقاً، وأحد الأشخاص المنتمين لمؤسسة «أنيره»، مقابل وصول 6 أشخاص وحالة وفاة.
إلى ذلك، أكد رئيس الهيئة العامة الاستعلامات المصرية الدكتور ضياء رشوان دخول 9 آلاف شاحنة إلى غزة خلال 100 يوم عبر معبر رفح البري خلال 100 يوم من بدء التصعيد في غزة، لافتاً إلى أن حجم المساعدات الطبية التي دخلت إلى القطاع من معبر رفح تقدر بنحو 7 آلاف طن، والمساعدات من المواد الغذائية 50 ألف طن، وحجم المياه 20 ألف طناً، فضلاً عن 1000 قطعة من الخيام والمواد الإعاشية، إضافة إلى 11 ألف طن من المواد الإغاثية الأخرى، و88 سيارة إسعاف جديدة، وقد تم إدخال 4.5 ألف طن من الوقود وغاز المنازل خلال الفترة نفسها.
وأضاف رشوان أن مصر استقبلت في الفترة ذاتها 1210 مصابين ومرضى من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 1085 مرافقاً، إضافة إلى عبور 23 ألف شخص من الفلسطينيين والرعايا الأجانب ومزدوجي الجنسية، و2623 مصرياً من العالقين بالقطاع.

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