تركيا تعلن تحييد 10 إرهابيين

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الأحد، تحييد 10 إرهابيين وتدمير أهداف في عمليات جوية.

وقالت الوزارة، في بيان «مخالبنا الفولاذية تستمر في تحطيم أوكار الإرهابيين»، وفقاً لما نقلته وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وأضافت الوزارة، في بيان على منصة "إكس"، أن الأهداف تضمنت كهوفا وملاجئ ومخابئ ومستودعات.

وتستخدم كلمة «تحييد»، من قبل الجيوش، للإشارة إلى المسلحين الذين يتم أسرهم أو قتلهم أو إصابتهم على أيدي الجيش.

وفي 17 أبريل عام 2022، أطلقت تركيا عملية «المخلب ـ القفل» ضد معاقل الإرهابيين.

وأعلنت قالت وزارة الدفاع التركية، السبت، تنفيذ ضربات جوية أسفرت عن «تحييد» 20 إرهابياً وتدمير 29 هدفاً، وذلك اشتباك معهم الجمعة.