مقتل جنود بهجوم إرهابي في العراق

قالت مصادر عسكرية عراقية إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب رابع في هجوم إرهابي على موقع عسكري في غرب العراق مساء الأحد.

وأضافت مصادر الجيش أن مسلحين على متن مركبتين استخدموا أسلحة قنص وبنادق نصف آلية في الهجوم على جنود كانوا متمركزين في منطقة صحراوية قرب بلدة "حديثة" الواقعة على بعد 190 كيلومترا غربي العاصمة بغداد.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن مصادر أمنية وعسكرية عراقية قالت إن تنظيم داعش الإرهابي، الذي ينشط في المنطقة، هو من نفذه.

وعلى الرغم من دحر التنظيم في عام 2017، يواصل فلوله تنفيذ هجمات مباغتة، من حين لآخر، على القوات الحكومية والمدنيين في العراق.