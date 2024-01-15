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موجة طقس قاسية تضرب أميركا وتعطل حملات انتخابية

موجة طقس قاسية تضرب أميركا وتعطل حملات انتخابية
15 يناير 2024 08:50

شهدت مناطق عديدة بالولايات المتحدة مستوى خطيرا من درجات الحرارة المنخفضة وصلت إلى حد التجمد عطلت جميع أوجه الحياة تقريبا بدءا بالحملات الانتخابية وحتى الفعاليات الرياضية وحركة السفر.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأميركية في نشرتها الأحد أن كتلة هوائية باردة من القطب الشمالي ضربت الولايات المتحدة قادمة من كندا مما أدى إلى انخفاض درجات الحرارة في مساحة شاسعة من البلاد.

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وقالت الهيئة "لتوضيح مدى قوة هواء القطب الشمالي، فإن أكثر من 95 مليون مواطن مشمولون" بالتحذيرات اعتبارا من منتصف هذه الليلة.
وشهدت ولايات مونتانا وساوث داكوتا ونورث داكوتا أدنى المستويات في انخفاض الحرارة بالولايات المتحدة الأحد. ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية هناك أن تصل برودة الرياح إلى -57 درجة مئوية.

وفي ولاية أيوا، أوقفت عاصفة ثلجية قوية الحملات الانتخابية بعدما ألغى الجمهوريون الذين يتنافسون على الترشح للرئاسة العام الجاري فعاليات كانت مقررة بسبب سوء الأحوال الجوية.

المصدر: وكالات
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