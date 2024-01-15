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أوكرانيا تعلن تدمير معدات عسكرية روسية متطورة

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف
15 يناير 2024 16:39

قالت أوكرانيا، اليوم الاثنين، إنها دمرت طائرة تجسس روسية من طراز "بيريف إيه-50" ومركز قيادة محمول جوا من طراز "إليوشن ll-22" في منطقة بحر آزوف.
وكتب فاليري زالوجني القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، على تطبيق "تلغرام"، للتراسل "دمرت القوات الجوية الأوكرانية طائرة للكشف عن الرادار بعيدة المدى من طراز ايه-50 وطائرة مراقبة جوية  من طراز ll-22".
وأضاف "أنا ممتن للقوات الجوية للعملية المخططة والمنفذة بشكل مثالي في منطقة بحر آزوف!"
وقدرت وزارة الدفاع الأوكرانية قيمة الطائرة "ايه-50" بمبلغ 330 مليون دولار أميركي. ولم توضح أوكرانيا كيف دمرت الطائرات.
ودخلت الطائرة "ايه-50" الخدمة لأول مرة قرب نهاية الحقبة السوفيتية، وهي وحدة كبيرة للإنذار المبكر والتحكم محمولة جوا يمكنها مسح منطقة لعدة مئات من الكيلومترات بحثا عن طائرات وسفن وصواريخ.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي، أكد ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنه لا يستطيع التعليق، بسبب نقص المعلومات حول هذا الموضوع. وقال بيسكوف "ليس لدينا أي معلومات" في هذا الشأن، قبل أن يطلب التوجه إلى وزارة الدفاع الروسية.

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المصدر: وكالات
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طائرة تجسس
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