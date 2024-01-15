الثلاثاء 16 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

صندوق النقد الدولي يقيّم أثر الذكاء الاصطناعي على التوظيف

كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي
15 يناير 2024 17:29

أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة صحفية، أنّ تطوير الذكاء الاصطناعي يثير "مخاوف" لكنّه يوفر في الوقت عينه "فرصًا رائعة" مع ما شهده الاقتصاد العالمي من "نمو محدود خلال السنوات الأخيرة".
تأتي المقابلة مع غورغييفا عقب نشر الصندوق تقريراً يتمحور على تأثير الذكاء الاصطناعي على مسألتي التوظيف والاقتصاد العالمي، قبل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الاثنين في دافوس.
وأشار التقرير إلى أنّ 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة ستتأثر سلباً بالذكاء الاصطناعي، بينما ستكون عواقب هذه التكنولوجيا أكبر في الدول الأفقر.
وقالت غورغييفا "إنّ 40% من الوظائف في العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، وستكون الوظائف التي تتطلّب مؤهلات الأكثر تأثّراً"، مضيفةً أنّ "60% من الوظائف ستتأثر في الاقتصادات المتقدمة وبعض البلدان الناشئة".
وأشارت إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يُتَرجم كذلك بـ"زيادة في الرواتب".
وقد تتسبب هذه التقنية في تعزيز عدم المساواة في الأجور، مع تأثيرها سلباً على الطبقات الوسطى تحديداً، بينما قد يشهد الموظفون، الذين يتقاضون أصلاً رواتب مرتفعة، "زيادة في مدخولهم" تعود إلى زيادة في الإنتاجية تتيحها لهم برمجيات الذكاء الاصطناعي.
وقالت غورغييفا "من المؤكد أنّ الذكاء الاصطناعي سيُحدث تأثيراً، إلا أنّ هذا التأثير سيكون مختلفاً، فإمّا أن تزول الوظيفة التي يمارسها الفرد أو تشهد تحسّناً"، متسائلةً "ماذا ينبغي أن نفعل للمتضررين وكيف نتقاسم المكاسب الخاصة بالإنتاجية، وكيف نستعدّ بشكل أفضل؟".
إلا أنّ صندوق النقد الدولي يبدي خشية من أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفجوة بين البلدان المتقدمة والدول الأخرى التي لن تستفيد بنفس القدر من الابتكارات المستقبلية.
وقالت غورغييفا "علينا التحرّك سريعاً، لنجعلهم يستفيدون من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي"، مضيفةً أن "المسألة الفعلية تصبح في تحييد المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتركيز على كيفية تحقيق أفضل فائدة للجميع".
وتابعت "نحن في أمس الحاجة" إلى عناصر قادرة على تعزيز الإنتاجية، في ظل تباطؤ وتيرة النمو العالمي.

أخبار ذات صلة
"مايكروسوفت" تطلق خدمة محادثة "كوبايلوت" على كل المنصات
مقار إقليمية بالإمارات لـ90% من شركات الأدوية العالمية
المصدر: آ ف ب
صندوق النقد الدولي
كريستالينا جورجييفا
كريستالينا غورغييفا
الذكاء الاصطناعي
الوظائف
آخر الأخبار
المدير الإقليمي لشركة جينيتك : هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية و تطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
اقتصاد
المدير الإقليمي لشركة جينيتك: هدفنا المساهمة في إنشاء بيئات حضرية وتطوير مدن ذكية أكثر أماناً وكفاءة وترابطاً
11 يناير 2024
فلسطينيون يلتمسون الدفء أثناء إعداد ما تيسر من طعام بإشعال الحطب في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
البرد القارس يفاقم مأساة النازحين الفلسطينيين
اليوم 00:58
دعوات لضرورة انتقال مهمة التحالف الدولي إلى مستويات التعاون الثنائي (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العراق: قرب تفعيل عمل اللجنة المشتركة مع «التحالف»
اليوم 00:58
أجهزة الأمن الأوروبية متيقظة لمحاولات التنظيم ضرب المصالح الغربية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
قلق غربي من تزايد وتيرة هجمات «داعش»
اليوم 00:58
تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة
اليوم 00:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©