صندوق النقد الدولي يقيّم أثر الذكاء الاصطناعي على التوظيف

أكّدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، في مقابلة صحفية، أنّ تطوير الذكاء الاصطناعي يثير "مخاوف" لكنّه يوفر في الوقت عينه "فرصًا رائعة" مع ما شهده الاقتصاد العالمي من "نمو محدود خلال السنوات الأخيرة".

تأتي المقابلة مع غورغييفا عقب نشر الصندوق تقريراً يتمحور على تأثير الذكاء الاصطناعي على مسألتي التوظيف والاقتصاد العالمي، قبل انطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي اليوم الاثنين في دافوس.

وأشار التقرير إلى أنّ 60% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة ستتأثر سلباً بالذكاء الاصطناعي، بينما ستكون عواقب هذه التكنولوجيا أكبر في الدول الأفقر.

وقالت غورغييفا "إنّ 40% من الوظائف في العالم ستتأثر بالذكاء الاصطناعي، وستكون الوظائف التي تتطلّب مؤهلات الأكثر تأثّراً"، مضيفةً أنّ "60% من الوظائف ستتأثر في الاقتصادات المتقدمة وبعض البلدان الناشئة".

وأشارت إلى أن تأثير الذكاء الاصطناعي قد يُتَرجم كذلك بـ"زيادة في الرواتب".

وقد تتسبب هذه التقنية في تعزيز عدم المساواة في الأجور، مع تأثيرها سلباً على الطبقات الوسطى تحديداً، بينما قد يشهد الموظفون، الذين يتقاضون أصلاً رواتب مرتفعة، "زيادة في مدخولهم" تعود إلى زيادة في الإنتاجية تتيحها لهم برمجيات الذكاء الاصطناعي.

وقالت غورغييفا "من المؤكد أنّ الذكاء الاصطناعي سيُحدث تأثيراً، إلا أنّ هذا التأثير سيكون مختلفاً، فإمّا أن تزول الوظيفة التي يمارسها الفرد أو تشهد تحسّناً"، متسائلةً "ماذا ينبغي أن نفعل للمتضررين وكيف نتقاسم المكاسب الخاصة بالإنتاجية، وكيف نستعدّ بشكل أفضل؟".

إلا أنّ صندوق النقد الدولي يبدي خشية من أن يسهم الذكاء الاصطناعي في تعزيز الفجوة بين البلدان المتقدمة والدول الأخرى التي لن تستفيد بنفس القدر من الابتكارات المستقبلية.

وقالت غورغييفا "علينا التحرّك سريعاً، لنجعلهم يستفيدون من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي"، مضيفةً أن "المسألة الفعلية تصبح في تحييد المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتركيز على كيفية تحقيق أفضل فائدة للجميع".

وتابعت "نحن في أمس الحاجة" إلى عناصر قادرة على تعزيز الإنتاجية، في ظل تباطؤ وتيرة النمو العالمي.