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الأمم المتحدة تدعو لجمع مليارات الدولارات لأوكرانيا

سكان يتفقدون منزلهم بعد تعرضه للقصف في أوكرانيا
15 يناير 2024 18:53

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنها بحاجة إلى 4,2 مليارات دولار أميركي في 2024 لتوفير مساعدة إنسانية لأوكرانيا ولملايين اللاجئين الذين غادروها.
وقال مارتن غريفيث منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، أمام الصحافيين في جنيف "هل تتذكرون أوكرانيا؟ ... قبل عام، لم نكن نتحدث سوى عن أوكرانيا، والآن، منذ عدة أسابيع، لم نسمع سوى القليل عنها".
وللمساعدات الإنسانية داخل أوكرانيا، دعت الأمم المتحدة إلى تبرعات بقيمة 3,1 مليار دولار أميركي، بينما بلغ هذا الرقم 3,9 مليار دولار أميركي سنة 2023 جرى تأمين 64% منها. وقررت الأمم المتحدة أن تخفّض حجم المساعدات هذه السنة إذ اختارت التركيز على الاحتياجات العاجلة بصورة أكبر.
وأضاف "نأمل أن تواصل الحكومات إظهار سخائها".
كما ترمي خطة المساعدات إلى جمع 1,1 مليار دولار أميركي إضافية لمساعدة 2,3 مليون لاجئ أوكراني والمجتمعات التي تستضيفهم. وفرّ نحو 6,3 ملايين شخص من أوكرانيا ولجأوا بشكل رئيسي إلى دول أوروبية.
وأشارت الأمم المتحدة إلى أنّ 14,6 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في أوكرانيا هذه السنة، أي 40% من السكان. ومن بين هؤلاء الأشخاص، ثمة 8,5 ملايين يُفترض إعطاؤهم الأولوية.
وأكد غريفيث "إنهم بحاجة إلى مساعدتكم. إنهم بحاجة إلى أموالكم لأن المساعدات الإنسانية تمثل طوق النجاة الذي سيهلكون بدونه"، مضيفاً أن "الشعب الأوكراني يحتاج إلينا اليوم بقدر ما أحتاجنا خلال العامين الماضيين" منذ أن بدأت الأزمة الحالية.

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المصدر: وكالات
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