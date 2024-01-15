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«بوينغ» تجري فحوصاً لضمان جودة طائرات 737 ماكس

طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9
15 يناير 2024 19:48

ذكر رئيس قسم الطائرات التجارية في شركة «بوينغ» الأميركية، اليوم الاثنين، أن الشركة ستضيف المزيد من عمليات فحص الجودة لطائرة 737 ماكس بعد وقوع حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) في وقت سابق من هذا الشهر.

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وقال ستان ديل، رئيس شركة «بوينغ» للطائرات التجارية، في رسالة إلى الموظفين، إن الشركة سترسل أيضاً فريقاً إلى الشركة الموردة (سبريت إيروسيستمز) التي تقوم بصنع وتركيب الجزء الذي انفصل من الباب في الحادث، بهدف تفقد وفحص العمل لديها والموافقة عليه قبل إرسال جسم الطائرة إلى منشآت الإنتاج التابعة لـ«بوينغ» في ولاية واشنطن.
تأتي الإجراءات الجديدة من بوينغ بعد أن مددت إدارة الطيران الأميركية الاتحادية، يوم الجمعة، قراراً بتمديد حظر تحليق 171 طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 9 إلى أجل غير مسمى لإجراء فحوص جديدة للسلامة.
وقالت إدارة الطيران الاتحادية إنها لن تنظر في النتائج، ولن تحدد مدى سلامة الطائرات للسماح باستئناف الطيران إلا بعد فحص 40 طائرة. 

المصدر: وكالات
بوينغ
بوينج 737 ماكس
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