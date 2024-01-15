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"الصحة العالمية" تطلب المال لتقديم مساعدات طارئة لمئات الملايين

تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
15 يناير 2024 22:29

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إنها تحتاج إلى 1,5 مليار دولار أميركي في العام 2024 من أجل تقديم مساعدات أساسية لعشرات ملايين الأشخاص ممن يواجهون أوضاعا صحية طارئة.
وتوقّعت المنظمة، التبعة للأمم المتحدة، أن يحتاج نحو 300 مليون شخص حول الكوكب لمساعدات إنسانية وحماية هذا العام.
من بين هؤلاء سيحتاج "نحو 166 مليون شخص إلى مساعدات صحية إنسانية منقذة للحياة"، حسبما قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف.
وأضاف أن وكالته تسعى إلى الوصول إلى نحو 87 مليون شخص من بين الأكثر احتياجًا وأنها ستحتاج إلى 1,5 مليار دولار أميركي للقيام بذلك.
وتابع "مع بدء العام 2024، بدأت منظمة الصحة العالمية تستجيب لـ41 أزمة صحية بينها 15 أزمة من بين الأكثر خطورة".
ونبّه تيدروس إلى أن الأشخاص، الذين يعيشون في مثل هذه الأزمات "يواجهون بداية مؤلمة لعام جديد بعد العام 2023 الذي كان في حدّ ذاته عام معاناة هائلة كان يمكن تجنّبها".
وقال أيضًا إن "طفلًا واحدًا من بين كل خمسة أطفال في العالم إمّا عاش في منطقة صراع أو فرّ منها في العام 2023".
وذكّر بتفاقم الأزمة المناخية خصوصًا في العام 2023 الذي شهد أعلى درجات حرارة على الإطلاق مقترباً للمرة الأولى على مدى عام كامل من السقف المنصوص عليه في اتفاق باريس والمحدد بـ1,5 درجة مئوية من الاحترار المناخي.
وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية من "آثار خطيرة على الصحة" جراء ذلك بدءًا بـ"الجوع الكارثي" الناجم عن الجفاف في القرن الأفريقي، وصولا إلى تفشي الأمراض الفتاكة بسبب تغيّر أنماط المناخ.
في العام 2023، تلقّت نداءات التمويل لتوفير المساعدات الصحية في أماكن مختلفة ما متوسطه 12% فقط من الأموال المطلوبة، وفق تيدروس.
وقال "إن الوضع مفجع ويمكن تجنّبه. لذلك، يجب أن نتحرك في العام 2024".

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تيدروس أدهانوم غيبريسوس
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