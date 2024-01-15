الصومال.. صد هجوم إرهابي لحركة «الشباب»

مقديشو (الاتحاد)

صدت القوات الصومالية هجوماً لمقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية على قاعدة عسكرية بضواحي مدينة «واجد» في إقليم بكول بولاية جنوب غرب الصومال، أمس.

وبحسب التقارير الواردة، فإن اشتباكات عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة بين القوات والمهاجمين استمرت ساعات عدة، ما أدى إلى سقوط ضحايا من الجانبين.

وذكر المسؤولون في الجيش أن الاشتباكات أسفرت عن مقتل 5 مسلحين على الأقل وأنهم أجبروا المقاتلين على التراجع.

من جانبها، أعلنت حركة «الشباب» الإرهابية مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف القاعدة العسكرية في «واجد» من دون أن تذكر الخسائر الناجمة عنه.

وأمس الأول، لقي 10 مدنيين على الأقل مصرعهم عندما انفجر لغم أرضي على حافلة كانوا على متنها في منطقة زراعية في إقليم شبيلي السفلى جنوبي العاصمة مقديشو.

وتعرضت الحافلة الصغيرة التي كانت قادمة من مدينة قوريولي ومتوجهة إلى العاصمة مقديشو لانفجار لغم أرضي بالقرب من بلدة «شلانبود» في إقليم شبيلي السفلى، مما أسفر عن مصرع عشرة مدنيين وإصابة آخرين بجروح.

ولم تعلن حتي الآن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم غير أن محافظ إقليم شبيلي السفلي محمد إبراهيم أكد أن حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة هي من تقف وراءه.