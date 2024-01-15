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الأمن التونسي يلقي القبض على 6 إرهابيين

أرشيفية
16 يناير 2024 00:58

تونس (وكالات)

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ألقى الأمن التونسي القبض على 6 إرهابيين، في مناطق بنزرت، وباجة، وضواحي العاصمة تونس.
وأوضح بيان لوزارة الداخلية التونسية أمس، أن الإرهابيين سبق وأن صدر في حقهم أحكاماً بالسجن بتهم الانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وتشهد تونس هجمات شنتها جماعات متشددة منذ 2011 أدت إلى مقتل العشرات من رجال الشرطة والسياح الأجانب وغيرهم. وتمكنت السلطات في السنوات القليلة الماضية من اعتقال أو قتل عدد من أبرز قيادات هذه المجموعات.
وتؤكد مصادر أمنية أن أعداداً صغيرة من أعضاء تنظيمي «داعش» و«القاعدة» ما زالوا ينشطون في مناطق جبلية غربي البلاد.

قوات الأمن التونسية
تونس
مكافحة الإرهاب
وزارة الداخلية التونسية
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