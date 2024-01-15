11 قتيلاً جراء الأمطار الغزيرة في البرازيل

عواصم (وكالات)

لقي 11 شخصاً على الأقل مصرعهم، جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت أمس على مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ومحيطها، فيما خفضت فرنسا مستوى التأهب في جزيرة ريونيون من الإعصار «بلال».

وفي البرازيل، نفذ رجال الإطفاء أكثر من 200 عملية إنقاذ ومساعدة، وتم تسجيل حالات الوفاة في المناطق الشمالية للمدينة، نتيجة الغرق والصعق بالكهرباء وانزلاقات التربة.

وأصدر المركز الوطني للرصد والتحذير من الكوارث الطبيعية في البرازيل، إنذاراً من خطر «مرتفع للغاية» لحدوث انزلاقات للتربة في 8 بلديات في ولاية ريو.

بدوره، أوصى رئيس بلدية المدينة إدواردو بايس السكان بتجنب التنقل حتى لا «يعرقلوا عمل المسؤولين» و«يعرضوا حياتهم للخطر».

وفي فرنسا، خُفّض مستوى التأهب أمس في جزيرة ريونيون، مما أتاح لخدمات الطوارئ التدخل وتقييم الأضرار الناجمة عن الإعصار «بلال» الذي كان مساره «أقل دماراً» من المتوقع، مع العلم أنه تسبب بمقتل شخص.

وأكد محافظ الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي والتي تضم نحو 870 ألف نسمة أن تخفيض مستوى الإنذار لا يغيّر شيئاً بالنسبة إلى السكان الذين عليهم مواصلة لزوم منازلهم.