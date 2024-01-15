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لجنة الانتخابات الباكستانية ترفض تأجيل الاستحقاق

أرشيفية
16 يناير 2024 00:53

إسلام آباد (وكالات)

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رفضت لجنة الانتخابات في باكستان، أمس، طلباً ورد في قرار لمجلس الشيوخ يسعى إلى تأخير إجراء الانتخابات المقررة في 8 فبراير، مشيرة إلى اكتمال كل الترتيبات اللازمة لإجرائها وليس «من المناسب» إرجاؤها. وقال موقع «جيو نيوز» الباكستانى إن بيان لجنة الانتخابات يأتي رداً على قرار صدر عن مجلس الشيوخ في 5 يناير الجارى تقدم به العضو ديلاوار خان وتم تمريره بحضور عدد قليل من أعضاء المجلس. واستند القرار إلى أن ظروف الطقس القاسية في المناطق المرتفعة، وتدهور الوضع الأمنى تبرر تأجيل إجراء الانتخابات. وفي بيانها أمس، قالت اللجنة إنها تقدمت إلى المحكمة العليا بالتزام يتعلق بإجراء الانتخابات في 8 فبراير 2024.
وفي الوقت الحالي، تحكم حكومة انتقالية بقيادة رئيس الوزراء بالوكالة أنور الحق كاكار الدولة الواقعة بعد حل مجلس النواب، المعروف باسم الجمعية الوطنية، في 9 أغسطس الماضي، الا أن لجنة الانتخابات أكدت في بيان، إنها ستحتاج إلى «4 أشهر إضافية على الأقل لتعميم التعداد السكاني الحديث على الدوائر الانتخابية الجديدة في البلاد».

الانتخابات الباكستانية البرلمانية
باكستان
لجنة الانتخابات
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