زامبيا تحصل على لقاح الكوليرا مع ارتفاع الوفيات

قالت زامبيا، اليوم الاثنين، إنها تلقت 1,4 مليون جرعة من لقاح فموي مضاد للكوليرا من منظمة الصحة العالمية مع انتشار المرض الذي ينتقل عبر المياه.

وتفشى المرض في الدولة الواقعة في الجنوب الأفريقي منذ أكتوبر الماضي.

ووافقت الأمم المتحدة على تبرع بقيمة 1,7 مليون جرعة من اللقاح للمساعدة على مكافحة تفشي المرض، الذي أودى حتى الآن بحياة 365 شخصاً، وفقاً لآخر بيانات أعلنتها وزارة الصحة.

وفي الساعات الـ 24 الماضية، سجلت زامبيا 418 إصابة جديدة و12 حالة وفاة، وهي أرقام وصفتها وزيرة الصحة سيلفيا ماسيبو بأنها مروعة.

وتأجل استئناف الدراسة في المدارس والجامعات حتى 29 يناير الجاري بعدما كانت مقررة يوم 8 من يناير، حيث تواصل الحكومة جهودها لمكافحة المرض.

وقد تأثرت تسعة من الأقاليم العشرة في البلاد بمرض الكوليرا.

وخلال تسليم جرعات اللقاح في العاصمة لوساكا صباح اليوم الاثنين، قالت سيسي بينكيا منسقة الأمم المتحدة المقيمة إن المنظمة تعمل بنشاط مع الحكومة في زامبيا.