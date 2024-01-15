أستراليا: ضرورة إقرار السلام الدائم عبر حل الدولتين

كانبرا (الاتحاد)

طالبت وزيرة خارجية أستراليا بيني وونج بإقرار وقف إطلاق نار دائم في قطاع غزة. وقالت وونج، أمس، قبل بدء جولة تتضمن إسرائيل والأردن والضفة الغربية: «موقفنا هو أننا نريد أن نرى إقرار وقف إطلاق نار مستدام، وأن نرى وقف إطلاق نار إنساني فوري كخطوة نحو تحقيق ذلك».

وأضافت: «لا يوجد وقف إطلاق نار من جانب واحد، ولا يوجد وقف إطلاق نار غير مشروط».

كما دعت وونج لمرور المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ودائمة وبدون عوائق، وتوفير حماية أفضل للمدنيين في قطاع غزة، كما أنها تريد الاستفادة من جولتها في المنطقة لـ«قيادة حملة للتوصل لحل للصراع الحالي، وإقرار السلام الدائم من خلال حل الدولتين».