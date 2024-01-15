الكويت ترسل طائرة إغاثية لدعم غزة بحمولة 40 طناً

الكويت (الاتحاد)

وصلت، أمس، الطائرة الإغاثية الـ40 من الجسر الجوي الكويتي، إلى مطار العريش، بحمولة 40 طناً من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، إلى جانب 3 سيارات إسعاف و285 خيمة للأشقاء في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».

وبحسب الوكالة: «تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت في مصر إلى جانب الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، لتسهيل إجراءات دخول المساعدات إلى غزة في مدة لا تتجاوز 3 أيام».

ونوّهت إلى تعاون الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية الكويتية لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.