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الكويت ترسل طائرة إغاثية لدعم غزة بحمولة 40 طناً

الكويت ترسل طائرة إغاثية لدعم غزة بحمولة 40 طناً
16 يناير 2024 00:53

الكويت (الاتحاد)

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وصلت، أمس، الطائرة الإغاثية الـ40 من الجسر الجوي الكويتي، إلى مطار العريش، بحمولة 40 طناً من المساعدات الإغاثية والمواد الغذائية، إلى جانب 3 سيارات إسعاف و285 خيمة للأشقاء في قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية «كونا».  
وبحسب الوكالة: «تم التنسيق مع وزارة الخارجية الكويتية وسفارة الكويت في مصر إلى جانب الهلال الأحمر المصري والفلسطيني، لتسهيل إجراءات دخول المساعدات إلى غزة في مدة لا تتجاوز 3 أيام». 
ونوّهت إلى تعاون الجهات الرسمية والجمعيات الخيرية الكويتية لتخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.

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