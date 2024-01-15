زعيمة «الخضر» الألماني تناشد إسرائيل توفير الحماية للمدنيين في غزة

برلين (الاتحاد)

ناشدت زعيمة حزب الخضر الألماني ريكاردا لانج، إسرائيل توفير مزيد من الحماية للمدنيين في قطاع غزة. وقالت لانج في العاصمة الألمانية برلين أمس: «يجب على إسرائيل أن تبذل المزيد من أجل حماية المدنيين وتحسين إتاحة المساعدات الإنسانية».

ورأت لانج أن على المجتمع الدولي أن يبذل المزيد من الجهود من أجل تخفيف معاناة الناس هناك، مشيرة إلى أنه رغم أن ألمانيا زادت مرة أخرى من المساعدات الإنسانية، فإنها لا تزال غير كافية.

وتناولت لانج الحديث عن مصير الأشخاص الإسرائيليين الذين لا يزالون محتجزين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب.