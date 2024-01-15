جوتيريش يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة

نيويورك (الاتحاد)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أمس، إلى «وقف إنساني فوري» لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ أكثر من مئة يوم في قطاع غزة.

وقال جوتيريش، في مؤتمر صحافي في نيويورك: «نحتاج إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار، لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها، وتيسير الإفراج عن الرهائن، ولإخماد لهيب حرب أوسع نطاقاً».

وأضاف: إن طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات، وتابع بالقول: إن «شيئاً لا يمكن أن يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني».

وقالت وزارة الصحة في غزة: إن حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع ارتفعت إلى 24100 قتيل و60834 جريحاً، غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال.

ويعاني سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.4 مليون، والذين نزح أكثر من 85 في المئة منهم، وفق الأمم المتحدة، أزمة إنسانية كارثية، وبات معظمهم على شفير المجاعة وفق الوكالات الدولية، في ظل نقص حاد في المواد الغذائية والمياه والوقود والأدوية، فيما لا تدخل المساعدات الإنسانية إلا بكميات ضئيلة جداً، رغم صدور قرار بهذا الصدد عن الأمم المتحدة.

وتابع جوتيريش: «إن شبح المجاعة يخيّم على سكان غزة، مع مخاطر المرض وسوء التغذية والتهديدات الصحية الأخرى».

وأعرب عن قلقه من اتساع رقعة النزاع إلى لبنان أو أبعد منه، قائلاً: «لا يمكننا أن نرى في لبنان ما نراه في غزة، ولا يمكننا أن نسمح باستمرار ما يحدث في غزة».

وتبقى المخاوف قائمة من اتساع رقعة النزاع مع استمرار أعمال العنف، ليس فقط داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بل على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وفي الممرات البحرية.

وفي مدينة غزة، شمال القطاع التي تدمرت بشكل كبير بسبب القصف، أظهر شريط فيديو لوكالة فرانس برس تهافت آلاف الفلسطينيين على شاحنة تحمل مساعدات غذائية دخلتها أمس الأول. وصعد عشرات الأشخاص على متن الشاحنة، بينما أحاط بها آخرون، فيما كانت تحاول التقدم ببطء شديد. وقال عمر الشندوقلي لـ«فرانس برس»: «نحن بحاجة إلى أهم السلع، ولا نزال منذ ما يقارب الشهر لم نعرف طعم الطحين، نعيش على بضع حبات من الأرز، وهذا الأرز لا يقيت إنساناً». وتابع: «نناشد كل العالم أن يرسلوا لنا الطحين والماء.. أرسلوا لنا الطحين والماء فقط». وفي إسرائيل، قتلت امرأة وأُصيب 13 شخصاً آخرين بجروح، أمس، في عملية دهس في مدينة رعنانا، وفق الشرطة ومصادر طبية. وقال قائد الشرطة كوبي شابتاي للصحافيين: «إن منفذَي الهجوم من منطقة الخليل في جنوب الضفة الغربية، وقادا مركبتين مسروقتين وقاما بدهس عددٍ من الأشخاص».

وأفاد مستشفى مئير الطبي في كفار سابا بالقرب من رعنانا، في بيان: إن «امرأة مصابة وصلت في حالة حرجة بعد أن صدمتها سيارة في رعنانا وتوفيت متأثرة بجروحها».

وأفادت خدمات الإسعاف أنها أحصت 17 جريحاً على الأقل، بينهم اثنان في حالة خطيرة. وقالت مستشفيات في المنطقة: إن بين الجرحى تسعة أطفال أحدهم إصابته خطيرة. وقال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، في بيان، إنه يحقّق مع المشتبه بهما اللذين يبلغان من العمر 25 و44 عاماً. وقالت الشرطة «إنهما من أصحاب السوابق الجنائية والأمنية، ودخلا بطريقة غير قانونية إلى إسرائيل». ويأتي ذلك غداة مقتل خمسة فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، بينهم اثنان قرب الخليل، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

وتشهد الضفة الغربية التي تحتلّها إسرائيل منذ 1967، تصاعداً في وتيرة أعمال العنف منذ اندلاع الحرب في غزة، ما أدى إلى مقتل واعتقال مئات الفلسطينيين في عمليات اقتحام للمدن والمخيمات.