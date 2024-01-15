سويسرا تنظم "قمة سلام" حول الأزمة الأوكرانية

وافقت سويسرا على تنظيم قمة سلام دولية بشأن الأظمة في أوكرانيا وذلك بناء على طلب من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على ما أعلن الاثنين مع نظيرته السويسرية خلال مؤتمر صحافي في "كهرساتز" قرب العاصمة السويسرية برن.

وعقد زيلينسكي محادثات مع نظيرته السويسرية فيولا أمهيرد قبل أن يتوجه إلى منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس.

وقال زيلينسكي، في مؤتمر صحافي بعد المحادثات "ستبدأ فرقنا، اعتبارًا من يوم غد، بالتحضير لعقد سويسرا قمة سلام دولية".

وأضاف أن القمة يجب أن "تنشّط كل ما سبق أن تمّ تحقيقه ويجب أن تحدد أن نهاية الأزمة يجب أن تكون عادلة وأن استعادة قوة القانون الدولي يجب أن تكون كاملة".

وحول ما إذا ستكون روسيا مدعوة للمشاركة في القمة، قال "نحن منفتحون على كلّ دول العالم التي تحترم سيادتنا ووحدة أراضينا".

وتابع "نريد أن تحضر دول الجنوب بالتأكيد (...) ونريد كذلك أن تشارك الصين".

ولم يحدّد جدول زمني بشأن الموعد المحتمل لعقد القمّة.

وتدخل الأزمة الأوكرانية عامها الثالث في فبراير المقبل.

وقالت أمهيرد "نود أن تحظى القمة بدعم واسع النطاق بمشاركة أكبر عدد ممكن من الدول حتى تكون ناجحة".

وأضافت "عندما سيحين الوقت الذي نرى فيه إمكانية عقد قمة ناجحة، سننظمها بشكل مشترك".

ونوّهت إلى أن برن تريد "سلامًا شاملًا وعادلًا ودائمًا في أوكرانيا".