فرنسا ترسل وحدة دعم إلى ريونيون بعد إعصار استوائي

أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، اليوم الاثنين، أن فرنسا تعتزم إرسال وحدة دعم إلى جزيرة ريونيون التابعة لها في المحيط الهندي لمساعدتها في التعامل مع آثار الإعصار الاستوائي "بلال".

وقال دارمانان إن الوحدة ستتألف من 150 من عناصر الحماية المدنية والدرك وأفراد من شركة "انديس" للكهرباء.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن الإعصار "بلال" لا يزال قريبا من الجزيرة، على الرغم من أن مركز العاصفة ابتعد تجاه الجنوب.

وقال جيروم فيليبيني حاكم ريونيون لشبكة "بي اف ام تي في" التلفزيونية الفرنسية إن رجلا مشردا لقي حتفه جراء العاصفة. وتسببت العاصفة في انقطاع الكهرباء عن 100 ألف منزل في الجزيرة الواقعة شرق مدغشقر.

ووفقا لفيليبيني، يفتقر 55 ألف شخص من سكان الجزيرة، البالغ عددهم 870 ألف شخص، إلى المياه النظيفة، التي تم إغلاقها كإجراء احترازي.