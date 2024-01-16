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الاتحاد الأوروبي يقترب من إلغاء الحظر عن أموال بولندا

الاتحاد الأوروبي يقترب من إلغاء الحظر عن أموال بولندا
16 يناير 2024 18:39

 قال فالديس دومبروفسكيس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية أوروسولا فون دير لاين، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يقترب من إلغاء الحظر المفروض على جزء من 60 مليار يورو من التمويل المعلق المخصص لبولندا، رغم  المأزق السياسي في البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

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ونقلت بلومبرج عن دومبروفسكيس قوله للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الثلاثاء، :" هناك الكثير من الاستعداد للمشاركة من جانب الحكومة الجديدة (في بولندا) في معالجة قضايا سيادة القانون، بما يشمل الإصلاحات القضائية، لذلك نأمل أن نتمكن قريبا من احراز في خطة المرونة والتعافي البولندية، وصرف الدفعة الأولى". وقال  مسؤول في الاتحاد الأوروبي إن الخبراء القانونيين بالتكتل مازالوا يعملون في تقييم الخطوات البولندية، وسط شعور عام إيجابي للغاية . 

المصدر: د ب أ
الاتحاد الأوروبي
بولندا
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