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المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف آبل بشأن متجر «آب ستور»

المحكمة العليا الأميركية ترفض استئناف آبل بشأن متجر «آب ستور»
16 يناير 2024 22:09

 رفضت المحكمة العليا الأميركية نظر استئناف شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة «آبل» في دعوى احتكار ضد متجرها الإلكتروني آب ستور وهو القرار الذي يمكن أن يؤثر على إيرادات بمليارات الدولارات للشركة المنتجة لهواتف آيفون الذكية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن كلا من آبل وإيبيك جيمز مطورة لعبة فورتنايت، طالبتا المحكمة العليا  بنظر استئناف متعلق بالقضية ولكن المحكمة العليا رفضت الطلبين دون إبداء أسباب.
وبحلول الساعة التاسعة و51 دقيقة صباحا توقيت نيويورك، تراجع سهم آبل بنسبة 2.6% إلى 181.09 دولاراً.
وسيسمح قرار المحكمة العليا بتنفيذ حكم صادر عن محكمة استئناف أميركية وهو ما يتيح لمطوري التطبيقات بالتواصل مباشرة مع مستخدمي هواتف آيفون وبيع التطبيقات لهم بسعر أرخص بعيداً عن متجر التطبيقات آب ستور.
وتحصل آبل على عمولة تصل إلى 30% من المطورين مقابل السماح لهم ببيع منتجاتهم وخدماتهم الرقمية عبر متجر آب ستور.
 وفي العام الماضي، أصدرت الدائرة التاسعة في محكمة الاستئناف الأميركية حكما يدين آبل بانتهاك قانون مكافحة المنافسة غير العادلة في كاليفورنيا من خلال الحد من قدرة مطوري تطبيقات أجهزة آبل من الوصول إلى أنظمة دفع بديلة لبيع منتجاتهم إلى المستخدمين.
وسيسمح القرار الذي كان قد تم تجميده أثناء نظر المحكمة العليا للاستئناف عليه للمطورين بتجنب عمولة آبل من خلال وضع روابط لأنظمة دفع بديلة لنظام مدفوعات آبل.

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المصدر: د ب أ
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