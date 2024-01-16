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جرحى جراء انفجار أنابيب مياه ساخنة في روسيا

جرحى جراء انفجار أنابيب مياه ساخنة في روسيا
16 يناير 2024 22:21

أصيب ما لا يقل عن 12 شخصا إثر انفجار خط رئيسي للمياه الساخنة ما أدى إلى إحراق المارة في مدينة نيجني نوفجورود شديدة البرودة غربي روسيا، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الثلاثاء.
وذكرت بوابة الإنترنت المحلية الإقليمية "إن إن.أر يو" نقلا عن معلومات من السلطات الصحية أن المصابين تعرضوا لحروق .
وكان من بين الجرحى طفلان. وأظهرت صور من وسط المدينة المغطاة بالثلوج سحبا من البخار وبركا ضخمة في الشارع. يشار إلى أن إمدادات التدفئة انقطعت بالفعل عن عشرات الآلاف من الأشخاص في روسيا هذا الشتاء بسبب العديد من الأعطال الفنية.

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وجذبت واقعة في ضاحية بودولسك بموسكو اهتماما على مستوى البلاد بعد وقت قصير من مطلع العام الجاري عندما فقد عشرات الآلاف من الأشخاص وسائل التدفئة لعدة أيام بعد انفجار الأنابيب.

المصدر: د ب أ
روسيا
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