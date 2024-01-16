ارتفاع حالات العبور غير القانوني للمهاجرين إلى أوروبا

وارسو (وكالات)

ارتفع عدد حالات عبور المهاجرين غير الشرعيين إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 17% سنة 2023 مقارنة بأرقام العام 2022، ليكون بذلك أعلى معدّل يُسجّل منذ العام 2016، على ما أفادت، أمس، الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود والسواحل «فرونتكس». وأشارت «فرونتكس» التي تتخذ من وارسو مقراً، إلى أن هذه النسبة تمثّل «ارتفاعاً كبيراً في عدد حالات العبور غير القانوني سنة 2023، وهي الأعلى منذ 2016»، موضحة أن العدد ارتفع إلى 380 ألفاً، سلك 41% منهم وسط البحر الأبيض المتوسط.

وذكرت الوكالة، في بيان، أنّ هذه البيانات السنوية تؤكد «اتجاهاً تصاعدياً مطرداً خلال السنوات الثلاث الأخيرة».

ولفتت الوكالة إلى مساري هجرة آخرين اتّخذهما المهاجرون بصورة كبيرة عام 2023 هما منطقة غرب البلقان «26%» وشرق البحر الأبيض المتوسط «16%».

وتوصل الاتحاد الأوروبي، إلى اتفاق حول قواعد جديدة تهدف إلى تقاسم تكاليف واستضافة المهاجرين بشكل أكثر توازناً، وكذلك الحد من أعداد الوافدين.

وبعد محادثات شاقة اتفق ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات التكتل الأوروبي على مجموعة قوانين للاتحاد تسمى «الميثاق الجديد بشأن الهجرة واللجوء» والذي يجب أن يدخل حيز التنفيذ العام الحالي.