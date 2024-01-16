زيلينسكي يجدد طلب انضمام بلاده لحلف الناتو

كييف (وكالات)

جدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، طلب انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو»، خلال اجتماع مع أمين عام الحلف، ينس ستولتنبرغ، في منتجع دافوس بسويسرا.

وقال زيلينسكي لستولتنبرغ، أمس، على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي، إنه يتوقع أن يتخذ الناتو هذا العام، قرارات من شأنها أن تجعل بلاده أقرب إلى الانضمام إلى التحالف الدفاعي.

كما أطلع الزعيم الأوكراني ستولتنبرغ على الوضع على خط المواجهة، بحسب ما ورد في بيان صدر عن مكتب زيلينسكي الرئاسي، وشكره على دعم الناتو المستمر.

وأكد زيلينسكي أيضاً على أهمية تعزيز أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية، في مواجهة القصف الروسي الأخير للمدن الأوكرانية.

في السياق، تعهّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بأن الولايات المتحدة ستواصل دعمها لأوكرانيا خلال اجتماع عقده أمس، مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي، رغم خلاف في الكونغرس بشأن الموافقة على تمويل جديد.

وقال بلينكن للرئيس الأوكراني لدى لقائهما في المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري «نحن عازمون على مواصلة دعمنا لأوكرانيا ونتعاون بشكل وثيق مع الكونغرس لتحقيق ذلك، أعرف بأن زملاءنا الأوروبيين سيقومون بالأمر ذاته».

ميدانياً، قامت السلطات الأوكرانية أمس، بإخلاء 26 قرية في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد، بسبب الهجمات المتكررة للجيش الروسي في هذه المنطقة.

وقال حاكم الإقليم أوليغ سينيغوبوف على شبكات التواصل الاجتماعي «في ضوء الوضع، نقوم بتنفيذ عملية إخلاء إلزامي لسكان منطقتي كيندراتشيفسكا وكوريليفسكا في منطقة كوبيانسك».

وتضمن منشوره أسماء المناطق المعنية البالغ عددها 26 ويعيش فيها 3043 شخصاً، من بينهم 279 طفلاً.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت، أمس، محاولة أوكرانية جديدة لتنفيذ هجمات باستخدام طائرات مسيرة على مواقع في الأراضي الروسية، مشيرة إلى تدمير خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعتراض ثلاث طائرات أخرى فوق مقاطعة فورونيج، بالإضافة إلى اعتراض أربع طائرات مسيرة فوق بيلجورود، ما استدعى إعلان رئيس مقاطعة فورونيج حالة الطوارئ.

وقالت الوزارة، في بيان: «خلال الليلة، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في الأراضي الروسية»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضافت الوزارة أن «منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية واعترضت ثلاث طائرات أخرى فوق أراضي مقاطعة فورونيج، كما تم اعتراض أربع طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود».