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3 قتلى بتفجير انتحاري في مقديشو

أرشيفية
17 يناير 2024 01:02

مقديشو (وكالات)

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قتل 3 أشخاص وأصيب 2 آخران بتفجير انتحاري بالعاصمة الصومالية مقديشو، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية «صونا» أمس.
ونقلت الوكالة عن مصدر أمني قوله: «إن انتحارياً فجر نفسه أثناء مطاردة القوات الأمنية له أمام أحد المطاعم في مديرية «حمروين» بالعاصمة الصومالية.  وأضاف المصدر أنه يجري التحقيق حالياً في موقع الحادثة وسيتم الإعلان عن التفاصيل بوقت لاحق. 
ويشهد الصومال عمليات إرهابية متنوعة، حيث تم تنفيذ 7 عمليات خلال ديسمبر الماضي، أدت إلى مقتل وإصابة 30 شخصاً، رغم نجاح قوات الجيش الصومالي في قتل العشرات من حركة «الشباب» الإرهابية في الأسبوع الأخير من العام الماضي. وكشف مؤشّر الإرهاب العالمي لعام 2023، عن أن الجيش الصومالي حقق نجاحات في طرد «الشباب» من المناطق الرئيسية للحركة، منها محافظة مدغ بولاية غلمدغ، بالإضافة إلى أن استكمال بعثة الاتحاد الأفريقي «أتميس» انسحابها في 2024، يعد شهادة على التقدّم الذي أحرزه الصومال في مكافحة الإرهاب.

مقديشو
الصومال
تفجير انتحاري
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