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عشرات القتلى والمفقودين بعد غرق عبّارة نيجيرية

أرشيفية
17 يناير 2024 01:02

مايدوجوري (وكالات)

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أعلنت خدمات الطوارئ المحلية في نيجيريا أمس أن ثمانية أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وفُقد كثيرون بعد انقلاب عبارة خشبية كان على متنها 100 شخص في شمال غرب البلاد. وقع الحادث أمس الأول في ولاية النيجر بينما كان سكان قرية دوجا متجهين إلى سوق في ولاية كيبي المجاورة لبيع الحبوب وقصب السكر. وحوادث القوارب في الممرات المائية في نيجيريا معتادة، وغالباً ما يُعزى ذلك إلى الاكتظاظ وسوء صيانة القوارب.
وقال إبراهيم حسيني المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في ولاية النيجر: إن السبب وراء غرق العبارة المزدحمة هو تغير مفاجئ في اتجاه الرياح. وأضاف أنه جرى انتشال ثماني جثث وإنقاذ خمسة أشخاص لكن لا يزال كثيرون آخرون في عداد المفقودين.

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