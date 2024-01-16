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ليبيا.. الاتحاد الأوروبي يدعو لإجراء الانتخابات الوطنية وتجنب الانقسام

أرشيفية
17 يناير 2024 01:03

حسن الورفلي (بنغازي)

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دعا سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو إلى حل أي عقبات أمام إجراء الانتخابات الوطنية في ليبيا، محذراً من مخاطر تعثر العملية السياسية.
جاء ذلك خلال لقائه رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في العاصمة طرابلس، حسب تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «إكس» أمس.
ورحب السفير الأوروبي بقبول تكالة دعوة الممثل الخاص للأمين العامة للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي التي وجهها إلى الأطراف الرئيسية الخمسة للمشاركة في حوار لتجاوز النقاط الخلافية.
وأضاف: «كانت المخاطر المرتبطة بتعثر العملية السياسية من أجل استقرار ووحدة وسيادة ليبيا محور لقائي في طرابلس» مع تكالة.
وتابع: «أكدت من جديد تشجيع الاتحاد الأوروبي لجميع أصحاب المصلحة على تنحية المصالح الخاصة جانبا، والمشاركة بشكل بناء في جهود الوساطة لحل أي عقبات قائمة على طريق الانتخابات الوطنية لتجنب الانقسام العميق في البلاد».
وأمس الأول، ناقش الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا عبدالله باتيلي مع سفير الاتحاد الأوروبي «الوضع المقلق السائد في ليبيا»، بحسب منشور لباتيلي على منصة «إكس».
 وأكد المبعوث الأممي اتفاقهما، خلال لقاء عُقد اليوم في طرابلس، «ضرورة قيام القادة الليبيين والشركاء الدوليين بتجديد التزامهم بالتوصل إلى تسوية سياسية تهدف إلى إنهاء الأزمة المستعصية».
وتابع باتيلي أن «المسؤولية السياسية والأخلاقية للقادة الليبيين تقتضي أن يعملوا على تلبية تطلعات شعبهم إلى مؤسسات موحدة وشرعية وإدارة فعالة للموارد الوطنية»، مشدداً على ضرورة أن «يتحدث المجتمع الدولي بصوت موحد في دعم هذا المسعى».
وفي السياق، أعرب سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، عن استعداد بلاده، لتقديم كل الدعم لصالح ليبيا واستقرارها.

الاتحاد الأوروبي
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