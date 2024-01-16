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النرويج: العمل على حل الدولتين أصبح ملحاً مع انتشار الصراع

تصاعد الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
17 يناير 2024 01:02

دافوس (وكالات)

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قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن عدداً من الدول الأوروبية والعربية والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وأضاف إيدي في تصريحات على هامش مشاركته بـ«منتدى دافوس»: «يعمل معناً عدد من الدول في محاولة لتشكيل حكومة وحدة موسعة» من دون أن يكشف عن هذه الدول.
وذكر أن «النرويج ترى أن الأراضي الفلسطينية الموحدة يجب أن تديرها السلطة الفلسطينية، لكن يجب أن تكون قبل أي شيء ما يريده الفلسطينيون».
وقال بارث إيدي إن «العمل على حل الدولتين أصبح ملحاً مع انتشار الصراع في المنطقة».
وأضاف: «ما في وسعنا هو العمل على تحقيق الوحدة الفلسطينية والتفكير مع الدول المهتمة في وضع نماذج لذلك».
وأضاف: «من شأن التوصل لاتفاق بخصوص حل الدولتين أن يقيم دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى جانب إسرائيل».

النرويج
الولايات المتحدة
غزة
فلسطين
إسرائيل
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