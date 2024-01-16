تحذيرات من إلغاء رحلات في ألمانيا بسبب سوء الطقس

يتوقع مطار فرانكفورت الألماني إلغاء العديد من الرحلات بسبب تساقط الثلوج والمطر المتجمد المتوقع، وذلك حسبما أعلنت شركة فرابورت المشغلة لأكبر مطار ألماني اليوم الثلاثاء.

وأوضحت فرابورت أن من الممكن ألا يتم تسيير حركة النقل الجوي طوال يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس سوى بشكل مقيد للغاية.

وطلبت الشركة من الركاب التحقق من حالة رحلاتهم وعدم الذهاب إلى المطار في حالة الإلغاء.

يذكر أن عدد الرحلات المجدولة ليوم غد في مطار فرانكفورت يبلغ حوالي 1030 حركة طيران.

وجرت العادة أن تلغي شركات الطيران جدول رحلاتها في اليوم السابق لظروف جوية سيئة متوقعة. وقالت فرابورت إن السلامة تأتي في المرتبة الأولى في حركة النقل الجوي مشيرة إلى أنه في حال تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة، فإنه لا يمكن الحفاظ على خلو مدارج الإقلاع والهبوط من الثلج والجليد على الرغم من الجهود المستمرة لخدمة إزالة الثلوج في الشتاء.

وذكرت الشركة أنه قبل أن يتم السماح باستخدام مدرج ما، يجب التأكد من وجود معامل احتكاك آمن من خلال اختبارات عملية أولية، ونوهت إلى صعوبة أخرى تواجه حركة الطيران في هذه الحالة وتتمثل في عملية إزالة الجليد عن الطائرات حيث يجب أن لا يتأثر الشكل الديناميكي للطائرة بأي تراكم للثلج أو الجليد بأي حال من الأحوال.