الأربعاء 17 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من إلغاء رحلات في ألمانيا بسبب سوء الطقس

تحذيرات من إلغاء رحلات في ألمانيا بسبب سوء الطقس
16 يناير 2024 22:40

 يتوقع مطار فرانكفورت الألماني إلغاء العديد من الرحلات بسبب تساقط الثلوج والمطر المتجمد المتوقع، وذلك حسبما أعلنت شركة فرابورت المشغلة لأكبر مطار ألماني اليوم الثلاثاء.
وأوضحت فرابورت أن من الممكن ألا يتم تسيير حركة النقل الجوي طوال يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس سوى بشكل مقيد للغاية.
وطلبت الشركة من الركاب التحقق من حالة رحلاتهم وعدم الذهاب إلى المطار في حالة الإلغاء.
يذكر أن عدد الرحلات المجدولة ليوم غد في مطار فرانكفورت يبلغ حوالي 1030 حركة طيران.
وجرت العادة أن تلغي شركات الطيران جدول رحلاتها في اليوم السابق لظروف جوية سيئة متوقعة. وقالت فرابورت إن السلامة تأتي في المرتبة الأولى في حركة النقل الجوي مشيرة إلى أنه في حال تساقط الثلوج الكثيفة والأمطار المتجمدة، فإنه لا يمكن الحفاظ على خلو مدارج الإقلاع والهبوط من الثلج والجليد على الرغم من الجهود المستمرة لخدمة إزالة الثلوج في الشتاء.
وذكرت الشركة أنه قبل أن يتم السماح باستخدام مدرج ما، يجب التأكد من وجود معامل احتكاك آمن من خلال اختبارات عملية أولية، ونوهت إلى صعوبة أخرى تواجه حركة الطيران في هذه الحالة وتتمثل في عملية إزالة الجليد عن الطائرات حيث يجب أن لا يتأثر الشكل الديناميكي للطائرة بأي تراكم للثلج أو الجليد بأي حال من الأحوال.

أخبار ذات صلة
مزارعون يواصلون التظاهر في برلين على خفض دعم الديزل
زعيمة «الخضر» الألماني تناشد إسرائيل توفير الحماية للمدنيين في غزة
المصدر: د ب أ
ألمانيا
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
أحمد بالهول الفلاسي: دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مكونات المنظومة التعليمية ضرورة أساسية
علوم الدار
أحمد بالهول الفلاسي: دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في جميع مكونات المنظومة التعليمية ضرورة أساسية
اليوم 12:05
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
الرياضة
الإصابة تطارد كامارا في كأس أفريقيا
اليوم 11:57
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
التعليم والمعرفة
سلطنة عمان تسعى لإدارج آلة العود في قائمة التراث غير المادي بـ "اليونسكو"
اليوم 11:53
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
الرياضة
«سقوط مفاجئ» لـ «وزيرة السعادة»!
اليوم 11:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©