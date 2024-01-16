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«اليونيفيل»: الوضع على الحدود بين لبنان وإسرائيل «مقلق للغاية»

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي على جنوب لبنان (أ ف ب)
17 يناير 2024 01:03

بيروت (الاتحاد)

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قال المتحدث الرسمي باسم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان «اليونيفيل»، أندريا تيننتي، أمس، إن الوضع الحالي في جنوب لبنان «مقلق للغاية» مع استمرار القصف المتبادل بشكل شبه يومي عبر حدود لبنان وإسرائيل منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر الماضي.
وأكد تيننتي أن مهمة «اليونيفيل» ستبقى مستمرة رغم كل الظروف.
وأضاف أن «رئيس البعثة كان على اتصال دائم مع الأطراف لمحاولة تخفيف ونزع فتيل التوتر، وكذلك منع سوء التفاهم»، مشيراً إلى أن «اليونيفيل» هي المنظمة الوحيدة في الوقت الحالي التي لديها القدرة على الحفاظ على العلاقات وقنوات الاتصال المفتوحة مع كل من الجيش الإسرائيلي والجيش اللبناني والسلطات اللبنانية.
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بوحبيب، أمس، إن لبنان وضع تصوراً جدياً لضمان استقرار حدوده الجنوبية، داعياً إلى عدم السعي وراء أنصاف الحلول في المنطقة.
ونقل بيان صادر عن وزارة الخارجية عن الوزير بو حبيب قوله، بعد لقائه أمس، سفيرة كندا في لبنان ستيفاني ماكولم: «بادر لبنان إلى وضع تصور جدي لضمان استقرار حدوده الجنوبية من خلال الرسالة الأخيرة التي تقدم بها إلى الأمم المتحدة».
وأضاف: «ننتظر من الدول الفاعلة دعم هذه المبادرة حفاظاً على الأمن والسلم الإقليميين، ولمنع توسع رقعة الحرب في الشرق الأوسط».

قوات اليونيفيل
لبنان
إسرائيل
الأمم المتحدة
غزة
فلسطين
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