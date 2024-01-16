السعودية: أولويتنا إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي بالمنطقة

الرياض (الاتحاد)

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، إنه لا أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية لحربها على غزة قريبة التحقيق، داعياً إلى إفساح المجال لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدماً نحو السلام. وأضاف بن فرحان في مداخلة، أمس، خلال جلسة بـ«منتدى دافوس»: «لا نرى أدلة على أن الأهداف الإسرائيلية في غزة قريبة التحقيق وعلينا إفساح المجال لمسار يمكّن السلطة الفلسطينية ويسمح بالمضي قدماً نحو السلام». وأكد أن «أولويتنا إيجاد مسار للتهدئة عبر تفاعل حقيقي في المنطقة، ويجب التركيز على تخفيف حدة التوترات من خلال وقف إطلاق النار في غزة». وبينما أعرب عن سروره لانضمام أصوات دولية إلى المطالبة بوقف إطلاق النار لوضع حد للمعاناة الإنسانية الناتجة عن الحرب في غزة، اعتبر أن الدعوات غير كافية وطالب بتكثيفها وجعلها أكثر جدية لتحقيق مطلب وقف الحرب والمعاناة. وشدد وزير الخارجية السعودي على أنه «يجب التركيز على الوضع في غزة لأنه يؤثر على المنطقة ويزيد التوتر في البحر الأحمر».