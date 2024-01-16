«الأونروا»: غزة تشهد أكبر تهجير للشعب الفلسطيني بسبب الحرب

دينا محمود (غزة، لندن)

وصفت كالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ما يحدث في قطاع غزة، منذ بداية الحرب، بأنه أكبر تهجير للشعب الفلسطيني.

وقالت «الأونروا» في منشور على منصة «إكس»: إنّ «ما حدث في غزة، خلال الأيام المئة الماضية، هو أكبر تهجير للشعب الفلسطيني منذ عام 1948، وأنّ جيلاً كاملاً من الأطفال الفلسطينيين، يعاني الصدمة، وقد تعرّض الآلاف للقتل والتشويه واليتم».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن 350 ألف مصاب بأمراض مزمنة في قطاع غزة لا يتلقون أدويتهم جراء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وحذر المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان أمس، من مضاعفات صحية خطيرة يتعرض لها هؤلاء المرضى.

وطالب القدرة المؤسسات الدولية بضرورة توفير الأدوية للمصابين بالأمراض المزمنة بشكل عاجل.

وفي بيان آخر، أعلن القدرة نفاد غاز «النيتروز» في غرف العمليات، والنقص الحاد في الغازات الطبية الأخرى، من دون مزيد من التفاصيل.

ويستخدم غاز «النيتروز» في تخدير المرضى خلال إجراء العمليات الجراحية.

وفي وقت تقر فيه منظمة الصحة العالمية بأن عدد المستشفيات التي لا تزال قيد التشغيل ولو بشكل جزئي في قطاع غزة أصبح لا يتعدى أصابع اليدين، يؤكد المزيد من عناصر الأطقم الطبية الذين يواصلون عملهم تحت القصف في القطاع، أن قدرتهم على الاستمرار في تقديم خدماتهم لآلاف من المرضى والجرحى هناك، آخذة في التقلص بشدة، على وقع الحرب.

وشددت هذه الكوادر على أن المنظومة الصحية في القطاع بأكمله، انهارت تقريباً تحت وطأة القصف والغارات الجوية والعمليات البرية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما قاد لإلحاق دمار كبير بالمستشفيات التي كانت تعاني من الأصل وقبل اندلاع القتال، من نقص شديد في مختلف المستلزمات الضرورية لها.

ويُقدر عدد الهجمات التي تعرض لها القطاع الصحي ومرافقه في غزة منذ نشوب المعارك بأكثر من 300 هجوم، أدت إلى توقف غالبية مستشفيات القطاع عن العمل، وبقاء ما لا يزيد على 15 مرفقاً طبياً، لا توفر سوى رعاية صحية محدودة للغاية، وذلك في وقت يتزايد فيه عدد الجرحى بسبب الحرب، وتتفشى فيه الأمراض الفتاكة والمعدية، على خلفية الأوضاع المعيشية المتردية.

وفي تقرير مصور نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة «الجارديان» البريطانية، أكد أطباء بمستشفى ناصر في مدينة خان يونس جنوبي غزة، أن المنظومة الصحية هناك باتت «منهارة بشدة»، حتى داخل قسم الطوارئ والعناية المركزة، المخصص للتعامل مع الحالات المرضية الحرجة.

فبحسب الأطباء، صار القسم يفتقر لأغلب الأدوات اللازمة لعمله.

كما أن الأَسِرَّة داخله والتي كانت قليلة من الأساس، لم تعد متوافرة الآن؛ لأنها تُستخدم في قسم الاستقبال، لاستيعاب العدد الهائل من المرضى والجرحى الذين يتدفقون على هذا المكان وغيره من المرافق الطبية القليلة التي لا تزال تفتح أبوابها في غزة، ما يؤدي لاضطرار الأطباء لوضع أصحاب الحالات الخطرة، على الأرض، في كثير من الأحيان.

وأشار أطباء في المستشفى، إلى أنهم يعملون بأقل الإمكانات في الفترة الحالية، قائلين ألا بديل أو خيار آخر لديهم، حتى بعدما أصاب الانهيار الفريق الطبي نفسه، وسقط غالبية أفراده فريسةً للأمراض بدورهم.