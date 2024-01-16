الإعصار «بلال» يقتل ثلاثة في ريونيون

في باريس عثر على جثتي شخصين الثلاثاء في ريونيون، قضيا بالإعصار "بلال" الذي ضرب الاثنين الجزيرة الفرنسية الواقعة في المحيط الهندي، ليرتفع بذلك عدد القتلى بهذا الإعصار إلى ثلاثة.

وضرب الإعصار أيضاً موريشيوس متسبباً برفع حالة التأهب فيها صباحاً إلى أعلى مستوى.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، خلال جلسة مساءلة للحكومة، "عثرنا في جزيرة ريونيون على جثتين أخريين يفترض أنهما لشخصين لم يقبلا الانتقال إلى مركز إيواء".

وكان عُثر الاثنين على جثة شخص آخر في سان غي في غرب ريونيون، خلال الساعات الأولى من مرور الإعصار الاستوائي فوق الجزيرة التي تضم 870 ألف نسمة.

ثم اتّجه "بلال" نحو موريشيوس الواقعة على بعد حوالي 200 كيلومتر إلى الشمال الشرقي، والتي ضربتها أمطار غزيرة ورياح عاتية، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وبعدما أمرت السكان بلزوم منازلهم الاثنين، خففت حكومة موريشيوس الثلاثاء من القيود المفروضة، فيما نصحت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السكان "بالبقاء في أماكن آمنة". وواجهت الجزيرة امطاراً غزيرة ورياحاً تخطّت سرعتها مئة كيلومتر في الساعة.

وانقطع التيار الكهربائي عن آلاف الأشخاص في الجزيرة السياحية التي تضم 1,3 مليون نسمة، فيما غمرت المياه عدداً كبيراً من السيارات.

وفي العاصمة بور لوي، توقفت سيارات كثيرة عن السير بفعل دخول المياه إليها، في حين جرفت الرياح عدداً منها.

وأفادت الشرطة بالعثور على جثة سائق دراجة نارية تعرّض لحادث سير على طريق سريع غمرته المياه.

وأكد رئيس الوزراء برافيند كومار جوغنوث، في بيان نقله التلفزيون الوطني الاثنين، وفاة شخص واحد. وانتقد هيئة الأرصاد الجوية لتقصيرها في توقّع الإعصار، معلناً أنّ مديرها تقدّم باستقالته.

وقال "عليّ الإقرار بأنّ البلاد واجهت لحظات صعبة بسبب إعصار بلال"، مضيفاً "فوجئتُ بأن هيئة الأرصاد الجوية لم تتطرّق في توقعاتها المناخية إلى أنّ أمطاراً غزيرة ستضرب الجزيرة".



