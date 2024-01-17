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تعطل حركة النقل بين فرنسا وألمانيا بسبب الثلوج

تعطل حركة النقل بين فرنسا وألمانيا بسبب الثلوج
17 يناير 2024 16:38

 تسبب الطقس الشتوي القارس، بما في ذلك سقوط ثلوج كثيفة وأمطار متجمدة في مشكلات في فرنسا، لاسيما في المنطقة المتاخمة لألمانيا. ووقعت حوادث واضطرابات في حركة المرور بإقليمي "الألزاس" و"اللورين" اليوم الأربعاء، وتم منع الشاحنات من السير على الطرق السريعة.
وذكرت صحيفة "لو ريبابليكان لورين" أن شابة لقيت حتفها، في تصادم من الأمام بين سيارتين ، بالقرب من "لونجوي"، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء. وأصيب عدة أشخاص آخرين بجروح خطيرة في الحادث.
وفي ميتز، أغلقت شاحنة مقلوبة الطريق السريع صباح اليوم الأربعاء، بينما في قرية "تسلفيلر"، على بعد 35 كيلومترا جنوب شرق "ستراسبورج"،  انزلقت شاحنة نحو مدرسة ابتدائية . ولم يسفر ذلك عن حدوث إصابات، حسب تقرير في صحيفة "ديرنيير نوفيل دالزاس".

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المصدر: د ب أ
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