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توقيف عصابة في باريس سرقت مجموعة "بالمان"

توقيف عصابة في باريس سرقت مجموعة "بالمان"
17 يناير 2024 19:54

أوقفت الشرطة الفرنسية ستة أشخاص بتهمة سرقة حوالي 50 قطعة من ماركة "بالمان" الفرنسية الفاخرة في سبتمبر الماضي، في حادثة كادت تعرقل عرض الدار في أسبوع الموضة في باريس، وفق ما أفاد مصدر في الشرطة الأربعاء.
وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الرجال، وجميعهم في العشرينات من العمر، أُوقفوا الثلاثاء في ضواحي باريس، مؤكدا معلومات نشرتها لأول مرة مجلة "إيل" Elle.
وكشف المدير الإبداعي في "بالمان" أوليفييه روستان على وسائل التواصل الاجتماعي في 17 سبتمبر أن مجموعة مسلحة اعترضت شاحنة تنقل قطعاً تابعة للدار من مطار شارل ديغول إلى المقر الرئيسي للعلامة التجارية في باريس، قبل 10 أيام فقط من عرض للملابس النسائية.
وأوضح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أنه تم تعقب المجموعة وعُثر على قطع عدة من "بالمان" أثناء مداهمة منازل. وترجح الشرطة ألا تكون العلامة التجارية مستهدفة على وجه التحديد.
وقال المصدر "لو نُفذت المهمة بناء على أمر محدد، لكانت القطع قد بيعت".
بالنسبة لعالم الموضة، كان ذلك حادثاً غير مسبوق، وسارع فريق "بالمان" إلى إعادة تصميم الأزياء في الوقت المناسب للعرض.
وتمكنت الدار من تجميع مجموعة مليئة بالألوان الأساسية الجريئة والمواد اللامعة وإعداد تنسيقات زهور متقنة.
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