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البابا يدعو قادة العالم في دافوس إلى مكافحة الفقر

البابا يدعو قادة العالم في دافوس إلى مكافحة الفقر
17 يناير 2024 20:58

دعا البابا فرنسيس قادة الأعمال والسياسة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال مكافحة الفقر العالمي، في خطاب موجه إلى المشاركين في منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس اليوم الأربعاء.
وحذر البابا من أن العالم "يواجه تهديداً متزايداً من العنف والعدوان والانقسام". وكتب البابا يقول إنه يتعين على الشركات والدول أن تعمل معا من أجل وضع نماذج مستقبلية ومبررة أخلاقيا من العولمة من أجل "الصالح العام لأسرتنا الإنسانية"، مطالبا بأخذ مصالح الفقراء والمحتاجين في الاعتبار.
ووصف الجوع بأنه أحد أسوأ أوجه الظلم في العالم.
وقال البابا فرنسيس "إن الجوع يواصل إيلام مناطق بأكملها في العالم، بينما تتصف مناطق أخرى بالإهدار الجسيم للطعام". وأضاف: "أن استغلال المواد الطبيعية يستمر في إثراء قلة. وعلى النقيض، تُترك مجموعات سكانية برمتها، هم المستفيدون الطبيعيون من هذه الموارد، في حالة فقر". ويشارك مديرو شركات وساسة ومنظمو حملات من شتى أرجاء العالم في المنتدى السنوي المنعقد في جبال الألب السويسرية. 

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المصدر: د ب أ
البابا فرنسيس
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