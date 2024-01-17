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قتلى وجرحى بانفجار في نيجيريا

قتلى وجرحى بانفجار في نيجيريا
18 يناير 2024 00:59

أبوجا (وكالات)

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أعلن حاكم ولاية «أويو» النيجيرية، أمس، أن شخصين على الأقل قُتلا وأصيب عشرات جراء انفجار مواد متفجرة كانت مخزنة في أحد المنازل بالولاية.
ورأى شاهد عيان منازل عدة منهارة وسيارات مدمرة إثر الانفجار الذي دفع السكان المذعورين إلى النزول للشوارع.
واستخدمت أجهزة الأمن والطوارئ الجرافات لإزالة الأنقاض خلال عملية البحث والإنقاذ في أحد أحياء «إبادان» عاصمة ولاية «أويو» التي تبعد نحو 130 كيلومتراً عن لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا.
وتحطمت أسقف ونوافذ بعض المنازل، ووقف أصحابها يشاهدون من بعيد بينما تبحث السلطات عن ناجين.
وطوقت الشرطة موقع الحادث، حيث نتجت حفرة ضخمة عن الانفجار.
وأعلن سيي ماكيندي حاكم الولاية وفاة شخصين وإصابة 77، خرج معظمهم من المستشفى بعد تلقي العلاج.

نيجيريا
الشرطة النيجيرية
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