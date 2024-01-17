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تونس.. القبض على 21 شخصاً بتهمة الانتماء لـ«تنظيم إرهابي»

أرشيفية
18 يناير 2024 00:59

تونس (الاتحاد)

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ألقت السلطات التونسية، أمس، القبض على 21 شخصاً بتهمة الانتماء لـ«تنظيم إرهابي» صادرة بشأنهم أحكام بالسجن.
وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بيان، إنها «ضبطت 21 شخصاً بينهم امرأتان مفتش عنهما لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي»، من دون تحديد أماكن القبض عليهم.
وأضافت الإدارة العامة للحرس الوطني أن «هؤلاء صادرة في شأنهم أحكام سجنية مع النفاذ العاجل»، من دون تحديد مدة هذه الأحكام. وتابعت أنه تم «اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم».
وبشكل متواتر، تعلن السلطات القبض على أشخاص من ولايات مختلفة، بتهمة انتمائهم لـ«تنظيم إرهابي».

تونس
السلطات التونسية
التنظيمات الإرهابية
مكافحة الإرهاب
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