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واشنطن تعيد تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية عالمية»

سفينة حربية أميركية بالبحر الأحمر تطلق نيرانها نحو مواقع الحوثيين في اليمن (أ ف ب)
18 يناير 2024 01:00

واشنطن، عدن (الاتحاد)

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أعادت الولايات المتحدة الأميركية تصنيف جماعة الحوثي على «قوائم الإرهاب» على خلفية هجماتهم المتكررة على الملاحة الدولية بالبحر الأحمر، جاء ذلك فيما أكد مجلس القيادة الرئاسي في اليمن أن حماية الملاحة الدولية مسؤولية العالم أجمع، مشيراً إلى أن الهجمات الحوثية ضاعفت وستضاعف من معاناة المدنيين المعيشية ومصاعب البلاد الاقتصادية. 
وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، أمس، تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص»، وذلك لمدة 30 يوما.
وقال بيان للوزارة، إن هجمات الحوثي الأخيرة في البحر الأحمر أدت إلى تعريض البحارة للخطر، وتعطيل التدفق الحر للتجارة، وتعارضت مع الحقوق والحريات الملاحية.
وأضاف البيان: «يسعى هذا التصنيف إلى تعزيز المساءلة عن الأنشطة الإرهابية للجماعة».
واستطردت الخارجية الأميركية: «إذا أوقف الحوثيون هجماتهم في البحر الأحمر وخليج عدن، فستعيد الولايات المتحدة تقييم هذا التصنيف».
وقال البيان: «يجب محاسبة الحوثيين على أفعالهم، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب المدنيين اليمنيين».
وأضاف: «بينما تمضي وزارة الخارجية قدما في هذا التصنيف، فإننا نتخذ خطوات مهمة للتخفيف من أي آثار سلبية قد يخلفها هذا التصنيف على شعب اليمن».
وفي سياق متصل، قال عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عيدروس الزُبيدي في حلقة نقاشية على هامش «منتدى دافوس»، إن مواجهة التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وباب المندب، بات يمثل مهمة دولية، كون هذا الممر المائي يمثل أهمية كبرى ليس لليمن فقط، وإنما لدول العالم أجمع، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من واردات العالم من الغذاء والوقود والدواء.
وأضاف الزُبيدي أن «الصراع بالمنطقة سيستمر طالما، لا توجد إجراءات رادعة للتهديدات الحوثية».
وتطرق الزبيدي إلى التطورات التي يشهدها اليمن، وفي مقدمتها التصعيد الحوثي ضد خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، مؤكداً أن الهجمات الحوثية ضاعفت وستضاعف من معاناة المدنيين المعيشية، ومصاعب البلاد الاقتصادية.
وفي السياق، استقبل رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، أمس، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى اليمن ستيفين فايجن.
وتطرق اللقاء إلى التعاون الثنائي بين البلدين ومستجدات الوضع اليمني، والمساعي الأممية لإطلاق عملية سياسية شاملة، تضمن إنهاء الانقلاب، واستعادة مؤسسات الدولة، بناء على الجهود السعودية، والمرجعيات الدولية.
وجدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، التزام المجلس والحكومة بنهج السلام الشامل والعادل، ودعم جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل إنهاء المعاناة الإنسانية التي صنعتها جماعة الحوثية.

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