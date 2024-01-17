غزة من دون اتصالات ولا إنترنت لليوم السادس على التوالي

غزة (وكالات)

دخل انقطاع الاتصالات في قطاع غزة، أمس، يومه السادس، وهو الأطول بشكل متواصل منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر، حسبما أفاد أمس موقع «نتبلوكس»، الذي يرصد شبكات الاتصالات في العالم.

وتعطّلت خدمات الإنترنت في قطاع غزة أكثر من مرة منذ بدء الحرب التي دخلت شهرها الرابع. وقال المرصد، في بيان على موقع «إكس»، إن «الانقطاع الذي يدخل الآن يومه السادس أطول انقطاع متواصل للاتصالات على الإطلاق منذ بداية الحرب».

وألقت شركة الاتصالات والإنترنت الفلسطينية «بالتل» باللوم في انقطاع الاتصالات على«القصف العنيف» الذي تنفذه إسرائيل على القطاع، الذي يعاني أيضاً من انقطاع تام في التيار الكهربائي، ونقص فادح في الوقود لتشغيل مولدات الكهرباء.

وقالت الشركة في بيان مقتضب: «نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الهاتف الخلوي والثابت والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب القصف المستمر». ونشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بياناً شدّدت فيه على أن «قطع الاتصالات يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقم الهلال الأحمر في تقديم خدماتها الإسعافية».