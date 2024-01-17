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تأجيل عودة بلينكن إلى الولايات المتحدة بسبب عطل في طائرته

تأجيل عودة بلينكن إلى الولايات المتحدة بسبب عطل في طائرته
18 يناير 2024 00:05

اضطر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي قام برحلات شبه متواصلة، لتأخير عودته من سويسرا بسبب عطل في الطائرة.
ولم يتمكن بلينكن الذي أمضى يوما ونصف في منتجع دافوس الجبلي للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي، من مغادرة زوريخ بسبب ما وصفه مسؤول أميركي بأنه "عطل خطير" في الطائرة بسبب تسرب الأكسيجين.
وأُرسلت طائرة أخرى لإعادة بلينكن الذي غادر دافوس متوجها إلى زوريخ على متن مروحية فيما عاد مساعدوه إلى واشنطن على متن رحلة تجارية.
ويعتمد وزير الخارجية الأميركي في سفره على أسطول من الطائرات المتقادمة فيما يمتنع الكونغرس عن تمويل طائرات جديدة للرحلات الحكومية.

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المصدر: آ ف ب
أنتوني بلينكن
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