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بلينكن: على إسرائيل مساعدة السلطة الفلسطينية

أنتوني بلينكن
18 يناير 2024 00:59

دافوس (وكالات)

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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، إسرائيل إلى مساعدة السلطة الفلسطينية بدلاً من وضع العقبات أمامها، معتبراً أن ذلك ضروري لأمنها.
وفي حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، جدّد بلينكن دعوته إلى «مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية».
وقال بلينكن: «لن تحصلوا على الأمن الحقيقي الذي تحتاجون إليه في غياب ذلك، وبطبيعة الحال، لتحقيق هذا الهدف، يجب أن تتضمن المعادلة سلطة فلسطينية أقوى يمكنها تقديم خدمات لشعبها على نحو فعال».
وأكد بلينكن لقادة الأعمال والسياسيين في دافوس، أمس، إنه لا يتذكر وقتاً في مسيرته المهنية كانت التحديات العالمية أكثر مما هي عليه الآن بدءاً من الحرب في غزة والصراع في أوكرانيا.
ووصف الصراع في غزة بأنه «مؤلم»، وقال إن ثمة حاجة إلى دولة فلسطينية «تعطي الناس ما يريدون وتتعاون مع إسرائيل لتعمل بكفاءة».

المنتدى الاقتصادي العالمي
أنتوني بلينكن
دافوس
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
أميركا
السلطة الفلسطينية
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