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غوتيريش يحذّر من التداعيات «الكارثية» لاندلاع حرب بين إسرائيل ولبنان

أنطونيو غوتيريش
18 يناير 2024 00:59

دافوس (وكالات) 

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، من أن أي «مواجهة شاملة» بين إسرائيل ولبنان ستكون «كارثية تماماً» في ظل المخاوف من اتساع رقعة الحرب الجارية في قطاع غزة. وأكد غوتيريش، في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري على دعوته إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في غزة. وشهدت الحدود اللبنانية الإسرائيلية مذاك تبادلاً يومياً للقصف. وقال غوتيريش «إن اتساع رقعة القتال الذي نشهده، وخطر اندلاع مواجهة شاملة في لبنان سيكونان أمرا كارثياً تماماً.. علينا تجنّب ذلك مهما كان الثمن».
وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن وقف إطلاق النار سيساعد على تجنّب المزيد من الفوضى.
وأضاف: «من المهم للغاية التعامل مع الوضع الإنساني في غزة، والتوصل إلى وقف إطلاق نار إنساني هو أمر غاية في الأهمية». وكرّر غوتيريش دعوته إلى تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.
وقال: «أعتقد أن الوضع الحالي أظهر بأن حل الدولتين هو الطريقة الأساسية لحل هذه المشكلة». وأضاف أن «العالم يقف متفرجاً بينما يتعرض المدنيون، ومعظمهم من النساء والأطفال، للقتل والتشويه والقصف وإجبارهم على ترك منازلهم وحرمانهم من المساعدات الإنسانية». وتابع: «أكرر دعوتي إلى وقف فوري لإطلاق النار لتخفيف المعاناة الإنسانية، وإلى إطلاق عملية تهدف إلى تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين من خلال تطبيق حل الدولتين».

أنطونيو غوتيريش
لبنان
لبنان وإسرائيل
إسرائيل
الأمم المتحدة
المنتدى الاقتصادي العالمي
دافوس
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