«الأونروا»: مئات الآلاف من سكان غزة يعيشون في الشارع

القدس (وكالات)

حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، من المستقبل القاتم الذي ينتظر سكان قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الدائرة. وقال فيليب لازاريني الذي عاد الثلاثاء من زيارته الرابعة للقطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي، إن العديد من السكان ما عادوا قادرين على استطلاع «المستقبل في قطاع غزة».

وأضاف لازاريني للصحافيين في القدس: «لدينا مئات الآلاف من الأشخاص الذين يعيشون الآن في الشارع، يعيشون في هذه الخيام البلاستيكية المؤقتة، وينامون على الأرض». وفي قطاع غزة البالغ عدد سكانه 2.4 مليون نسمة، اضطر نحو 1.9 مليون إلى ترك منازلهم والنزوح جراء القصف والعمليات العسكرية، وفق الأمم المتحدة.

وقال لازاريني إن أكثر من 60 في المئة من المباني تضررت. وطال القصف الإسرائيلي مساحات واسعة من شمال القطاع، وتظهر الصور أعداداً كبيرة من المباني السكنية التي أحيلت أنقاضاً. وقال لازاريني: «بالنسبة لنا هناك كارثة إنسانية في الشمال». وتساءل: «هل تشجعون أي شخص على الذهاب إلى الشمال عندما نعلم أنه مليء بالذخائر غير المنفجرة والركام، وحيث لا توجد أي خدمات؟».

وأضاف: «عندما نتحدث عن اليوم التالي، فإنه ربما لن يكون اليوم الذي سيتوقف فيه القتال في العملية العسكرية، لقد أدرك سكان قطاع غزة أن ذلك سيكون بعيداً».

وتسببت الحرب بتعليق العملية التعليمية في القطاع، إذ تشير التقديرات إلى أن نصف مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 6 و14 عاماً منقطعون عن المدرسة.

وقال لازاريني: «أخشى أن يكون لدينا الآن جيل بكامله ضائع من الأطفال»، مشيراً إلى أن الأطفال يعيشون في ظروف «شديدة القسوة»، ويعانون صدمات نفسية عميقة.

وأضاف لازاريني: «هذا يجب أن يجعلنا جميعاً نشعر بالقلق إذا كنا نتحدث عن السلام والأمن والتعايش في المستقبل، كلما انتظرنا أكثر كانت المخاطرة أكبر في المستقبل».

وبحسب المفوض العام لـ(الأونروا) «عندما نتحدث عن إعادة بناء غزة، فإن الأمر لم يعد كما كان في السابق حين كان علينا إعادة تأهيل بعض المساكن، وكان ذلك ما زال ممكناً».