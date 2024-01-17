الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب أمام القضاء بتهمة التشهير

دونالد ترامب
18 يناير 2024 01:00

واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة
وفاة ميلوييفيتش بأزمة قلبية في «حفل عشاء»
واشنطن تعيد تصنيف الحوثيين «جماعة إرهابية عالمية»

مثل الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب أمام القضاء في بداية محاكمة تشهير ثانية رفعتها ضده الكاتبة الأمريكية إي جان كارول في نيويورك.
وبدأت المحاكمة أمس الأول، في محكمة في مانهاتن باختيار هيئة محلفين من 9 أشخاص. وأدلى كل من ترامب وكارول بتصريحات افتتاحية من خلال محاميهما. 
وفي مايو 2023، خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى أن «ترامب اعتدى على كارول واعتدى عليها جنسياً ثم شهّر بها لاحقاً في متجر متعدد الأقسام في نيويورك في عام 1996، ثم منحت هيئة المحلفين الكاتبة تعويضاً بلغ مجموعه 5 ملايين دولار».  
ولم يظهر ترامب نفسه أبداً في المحاكمة الأولى ولم يكن حضوره إلزامياً في بداية المحاكمة الثانية.
وقبل بدء المحاكمة الثانية، حكم قاض بالفعل بأن التعليقات الإضافية التي أدلى بها ترامب كانت تشهيرية.  وهذا يعني أن هيئة المحلفين الآن عليها فقط أن تقرر مبلغ التعويض الذي يجب أن يدفعه ترامب. وتطالب كارول بأكثر من 10 ملايين دولار. 

دونالد ترامب
أميركا
نيويورك
مانهاتن
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
سفير الإمارات يلتقي رئيس الوزراء الصومالي
علوم الدار
سفير الإمارات يلتقي رئيس الوزراء الصومالي
19 يناير 2024
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
علوم الدار
سفير الإمارات يحضر مراسم تنصيب رئيس غواتيمالا
19 يناير 2024
الكونغرس الأميركي
الأخبار العالمية
مجلس الشيوخ الأميركي يقر إجراء لمنع إغلاق الحكومة الفدرالية
19 يناير 2024
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
الرياضة
«الأبيض» يتعادل مع فلسطين ويقفز إلى صدارة المجموعة الثالثة
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©