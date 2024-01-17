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ثلوج ألمانيا تجمد مئات الرحلات الجوية وتوقف حركة القطارات

حافلة تسير على طريق مغطى بالثلوج (أ ف ب)
18 يناير 2024 01:00

برلين (الاتحاد)

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إلغاء مئات الرحلات الجوية بمطار فرانكفورت بسبب الأحوال الجوية

أعلنت أكبر المطارات الألمانية وشركة السكك الحديدية «دويتشه بان» والمدن والبلديات، أمس، إلغاء مئات الرحلات الجوية، وتعطل حركة القطارات والسيارات على الطرق بسبب أحوال الطقس وتساقط الثلوج المصحوبة بموجة صقيع غير مألوفة مقارنة مع الأعوام الماضية. وقالت شركة «فرابورت» المشغلة لمطار فرانكفورت، الأكبر في ألمانيا في بيان، إنه تم إلغاء 570 رحلة من بين 1047 رحلة كانت مقررة، أمس، بسبب تساقط الثلوج وتحذير هيئة الطقس من استمرار الطقس البارد في الأيام المقبلة. 
وأضافت الشركة، أنها لا تستبعد إلغاء المزيد من الرحلات، قائلة إنها تنصح المسافرين بضرورة الاستعلام لدى شركات الطيران حول سير حركة الطيران من وإلى المطار. 
من جهتها، حذرت شركة السكك الحديدية من أحوال الطقس قائلة، إنه «تم إلغاء العديد من الرحلات لاسيما بين المدن الرئيسية، مثل برلين وميونيخ وفرانكفورت وهامبورغ وكولونيا، وذلك بسبب الأحوال الجوية ولجوء المسافرين في الطائرات إلى استخدام القطارات». 
وفيما يتعلق بحركة الطرق، أعلنت المدن والبلديات في ولايات «بادن فورتمبرغ» في الجنوب الغربي و«شليسفيغ هولشتاين» وهامبورغ في الشمال، و«براندنبورغ» في الشرق تسجيل عشرات الحوادث وإغلاق الطرق السريعة بسبب تساقط الثلوج. 
وقالت الشرطة في مدينة هامبورغ، إن مئات مركبات إزالة الثلوج والموظفين يعملون على إزالة الثلوج من الشوارع من أجل تسهيل الحركة من وإلى المدينة الأكبر في شمال البلاد. 

الثلوج
موجة الثلوج
تساقط الثلوج
الرحلات الجوية
ألمانيا
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