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الثلوج تعطل حركة الطيران في شمال أوروبا

الثلوج تعطل حركة الطيران في شمال أوروبا
18 يناير 2024 08:50

أدّى الطقس الشتوي القارس في شمال أوروبا إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية الأربعاء في مطار فرانكفورت وهو أكثر مطارات ألمانيا ازدحاماً، فيما عطّلت الثلوج الكثيفة في الدول الاسكندنافية حركة الطيران في أوسلو ساعات عدة.

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وقال متحدث باسم مطار فرانكفورت إن 570 من أصل 1047 رحلة جوية مقررة قد أُلغيت فيما كانت العاصمة التجارية لألمانيا تستعدّ لظروف مناخية قاسية.
وبحلول الساعات الأولى من فترة بعد الظهر كانت جميع الرحلات المغادرة قد أُلغيت من الجدول إثر بدء تساقط الأمطار الجليدية علماً بأن هبوط الطائرات كان لا يزال ممكناً، بحسب متحدث. ولم تتضح فوراً الفترة التي سيستمر فيها توقف الرحلات.
بحلول بداية المساء، استؤنف بعض الرحلات، غير أن المطار حذر من استمرار تعطّل حركة المطار الخميس.

المصدر: وكالات
الثلوج
الشتاء
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