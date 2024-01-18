الجمعة 19 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إلغاء مئات الرحلات الجوية بمطار فرانكفورت بسبب الأحوال الجوية

يصطف الركاب لإعادة حجز رحلاتهم في مطار فرانكفورت أم ماين، غرب ألمانيا
18 يناير 2024 14:00

أعلنت شركة "فرابورت" المسؤولة عن تشغيل مطار فرانكفورت بألمانيا إلغاء المطار لمئات الرحلات الجوية اليوم الخميس أيضا في ظل استمرار سوء أحوال الطقس.

وقالت متحدثة باسم الشركة صباح اليوم إنه تم إلغاء أكثر من 300 رحلة جوية من إجمالي نحو ألف رحلة على جدول اليوم. وتابعت أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان عدد الرحلات الملغاة سيزداد خلال اليوم أم لا.

أخبار ذات صلة
ثلوج ألمانيا تجمد مئات الرحلات الجوية وتوقف حركة القطارات
الفلبين.. إلغاء رحلات جوية بسبب الأحوال الجوية

وناشدت المسافرين التحقق من حالة الرحلة الخاصة بهم على الإنترنت قبل التوجه إلى المطار، مع حساب وقت كاف للوصول إلى المطار في ظل سوء أحوال الطقس. أما مطار ميونخ بجنوب ألمانيا، فقد أعلن اليوم الخميس العودة إلى التشغيل الطبيعي به ، بعد حالات الإلغاء الناتجة عن سوء أحوال الطقس.

وقالت متحدثة باسم المطار صباح اليوم إنه ليس هناك حاليا أية قيود ناتجة عن الأمطار المتجمدة، لافتة إلى أن الخطوط الجوية لم تحذف أية رحلات في الوقت الحالي. يشار إلى أنه من المتوقع سقوط جليد بعد ظهر اليوم في ميونخ، ولكن المطار يتوقع التغلب على ذلك، بحسب المتحدثة. يذكر أنه تم إلغاء نحو 250 رحلة جوية أمس الأربعاء في مطار ميونخ بسبب سوء الأحوال الجوية، وهي ما يعادل أكثر من ثلث الرحلات التي كان مخططا لها، سواء إقلاع أو هبوط.    

المصدر: وكالات
الرحلات الجوية
فرانكفورت
الأحوال الجوية
آخر الأخبار
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
اقتصاد
الممارسات العادلة والتغلب على عقبات التحيّز في تحليلات البيانات الضخمة القائمة على الذكاء الاصطناعي
16 يناير 2024
انطلاقة قوية لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج
انطلاقة قوية لبطولة الإمارات للكيك بوكسينج
اليوم 18:43
«السيتي» يبدأ تدريباته في أبوظبي
الرياضة
«السيتي» يبدأ تدريباته في أبوظبي
اليوم 18:41
أبوظبي
علوم الدار
توقعات بسقوط أمطار غدا
اليوم 18:13
نجم هوليوود أرنولد شوارزينغر
الترفيه
أرنولد شوارزينغر "يفلت" من السلطات الألمانية
اليوم 18:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©