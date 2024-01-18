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قانون لترحيل المهاجرين إلى رواندا في بريطانيا

قانون لترحيل المهاجرين إلى رواندا في بريطانيا
18 يناير 2024 14:30

أقرّ النواب البريطانيون مساء الأربعاء مشروع قانون مثير للجدل بشأن ترحيل المهاجرين إلى رواندا، مما يشكل انتصاراً سياسياً لرئيس الوزراء ريشي سوناك.
وصوّت 320 نائباً لصالح القانون بينما صوّت ضده 276 نائباً، ثم رُفع إلى مجلس اللوردات حيث يمكن أن يخضع لتعديل.
وبعد استقالات داخل حزب المحافظين ومناقشات محتدمة في اللجنة البرلمانية لمحاولة تشديد نص القانون، دعم المعارضون ريشي سوناك الذي وعد بمنع قوارب المهاجرين من العبور بشكل غير قانوني.
وكان أُعلن عن هذا المشروع الرئيسي لبوريس جونسون في أبريل 2022. وتهدف النسخة الجديدة منه إلى الرد على اعتراضات المحكمة العليا البريطانية التي اعتبرت المشروع غير قانوني خوفا على سلامة المهاجرين في حال رُحّلوا إلى رواندا.

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المصدر: آ ف ب
رواندا
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